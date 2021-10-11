Шесть человек пострадали при обрушении здания в развлекательном парке в Японии

Фото Kyodo
11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть человек пострадали в развлекательном парке в префектуре Хиого на юго-западе главного японского острова Хонсю, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Kyodo.
На одном из этажей пятиэтажного здания неожиданно обрушился пол с лабиринтом. В результате люди с третьего этажа упали на второй. Двое из пострадавших, по данным агентства, получили многочисленные переломы, остальные - ушибы. Среди пострадавших были и дети.
После инцидента парк был закрыт. В воскресенье, 10 октября, его посетили около 2 тыс. человек.-0-