Шесть человек пострадали в Польше при столкновении 17 автомобилей

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На автомагистрали недалеко от польского города Лодзь столкнулись 17 легковых и грузовых автомобилей - пострадали шесть человек, которых госпитализировали. Как сообщает портал Onet.pl, ДТП с участием шести грузовиков и 11 легковых автомобилей случилось 8 января. Причиной стал сильный снегопад и вследствие этого плохая видимость.

Повреждены были в основном пассажирские автомобили, которые въехали в грузовики и отбойники. Шесть человек были госпитализированы.

В нескольких километрах произошло еще одно ДТП, в результате которого столкнулись три автомобиля. В ДТП никто не пострадал.

Дорога к Гданьску была полностью заблокирована около восьми часов.-0-