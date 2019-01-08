Шесть человек пострадали в Польше при столкновении 17 автомобилей

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На автомагистрали недалеко от польского города Лодзь столкнулись 17 легковых и грузовых автомобилей - пострадали шесть человек, которых госпитализировали. Как сообщает портал Onet.pl, ДТП с участием шести грузовиков и 11 легковых автомобилей случилось 8 января. Причиной стал сильный снегопад и вследствие этого плохая видимость.
Повреждены были в основном пассажирские автомобили, которые въехали в грузовики и отбойники. Шесть человек были госпитализированы.
В нескольких километрах произошло еще одно ДТП, в результате которого столкнулись три автомобиля. В ДТП никто не пострадал.
Дорога к Гданьску была полностью заблокирована около восьми часов.-0-
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