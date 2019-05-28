Шесть человек пострадали в результате стрельбы в Вашинтогтоне

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть человек, в их числе один подросток, были ранены после того, как неизвестный открыл стрельбу на юго-востоке американской столицы. Об этом говорится в распространенном сообщении столичной полиции для прессы.

На юго-востоке округа Колумбия в Вашингтоне в произошла стрельба. Здоровью раненых ничего не угрожает, они находятся в сознании.

Полицейские ищут подозреваемого он скрылся на автомобиле.

27 мая в США отмечается День поминовения, и в столицу приезжают десятки тысяч туристов, чтобы посмотреть на парад, который проходит по одной из главных улиц Вашингтона - Конститьюшн-авеню. В нем принимают участие несколько десятков военных и гражданских оркестров и военно-исторических клубов.-0-