Шесть человек пострадали в результате взрыва в Кабуле

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате взрыва в Кабуле 28 июля пострадали по меньшей мере шесть человек, они госпитализированы. Об этом сообщает агентство
"Шесть раненых были эвакуированы в больницы кабульской скорой помощью", - говорится в сообщении агентства. Эти данные, называя их предварительными, в Министерстве здравоохранения подтвердили телеканалу TOLOnews. Кроме того, ссылаясь на очевидцев, канал информирует, что взрывов было несколько. Другие подробности инцидента пока неизвестны.-0-
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