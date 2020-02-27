Шесть человек ранены во время карнавала на севере Гаити

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее шести человек получили ранения, после того, как неизвестные открыли стрельбу из автоматического оружия во время карнавала в городе Кап-Аитьен на севере Гаити, сообщает новостной портал Haiti Libre.

В числе раненых 2 полицейских и 4 зрителя, еще несколько человек травмированы во время давки. В данный момент порядок восстановлен, ведутся поиски стрелявших.

Как информирует ТАСС, проведение карнавала вызвало широкую полемику среди граждан Гаити, значительная часть которых сталкивается с проблемами доступа к продовольствию.-0-