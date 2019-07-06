Шесть человек сгорели заживо в ДТП в Армении

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть человек сгорели заживо в результате ДТП днем в Араратской области Армении. Еще десять пострадавших госпитализированы, сообщает российский телевизионный Пятый канал .

Жизням семерых ничего не угрожает, еще трое находятся в тяжелом состоянии, один был доставлен в республиканский научный центр ожогов и лучевой медицины.

Люди погибли и пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей с машиной "Газель". От удара микроавтобус загорелся, находившиеся в нем люди моментально погибли.-0-