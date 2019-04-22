Шесть человек в Техасе стали жертвами крушения самолета

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилот и пять пассажиров погибли при крушении небольшого самолета в штате Техас, сообщает газета New York Post .

По информации издания, двухмоторный самолет разбился при заходе на посадку в аэропорту города Керрвилл.

На место крушения для расследования причин инцидента направлены сотрудники Федерального управления гражданской авиации США.-0-