Шесть человек в Техасе стали жертвами крушения самолета

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилот и пять пассажиров погибли при крушении небольшого самолета в штате Техас, сообщает газета
По информации издания, двухмоторный самолет разбился при заходе на посадку в аэропорту города Керрвилл.
На место крушения для расследования причин инцидента направлены сотрудники Федерального управления гражданской авиации США.-0-
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