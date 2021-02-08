Шесть человек задержаны на акции протеста в Мьянме

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Мьянмы задержала по меньшей мере шесть человек, которые в городе Мьявади участвовали в акции протеста против захвата власти в стране военными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание The Irrawaddy.

По его информации, десятки тысяч людей участвуют в демонстрациях по всей стране, в ходе которых призывают к восстановлению демократии в республике, в городах Мандалай, Мергуи, Мьей, Пхакан, Мьичина, Давэй, Хакха и Баган. В полдень полиция в Мьявади обстреляла резиновыми пулями толпу из сотен протестующих, передает издание.

Ранее в Мьянме частично восстановили интернет после сбоев во время протестов. В частности, телекоммуникационная компания Telenor Myanmar сообщила в своем Twitter, что доступ к интернету, который она предоставляет в стране, полностью восстановлен. Два дня назад фирма по распоряжению властей отключила интернет.-0-