Шесть человек заняли зал музея Прадо в Мадриде и грозят покончить с собой

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть человек заняли один из залов в музее Прадо в Мадриде и угрожают покончить с собой, если председатель правительства Педро Санчес не выполнит их требований. Об этом сообщил телеканал La Sexta, пишет ТАСС.

Речь идет о пострадавших в результате так называемого синдрома токсического масла (вспышка заболевания, произошедшая в 1981 году из-за массового отравления рапсовым маслом в Испании). Тогда могли погибнуть, как утверждают члены группы, представляющей интересы пострадавших, около 4 тыс. человек.

По данным газеты 20 minutos, одно из требований заключается в том, чтобы Санчес согласился на встречу с ассоциацией, представители которой устроили акцию.-0-