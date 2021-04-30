Шесть детей погибли в ДТП с автобусом в Ставропольском крае

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть детей погибли в результате ДТП в Ставропольском крае, где столкнулись три машины, в том числе автобус, сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.

"По предварительным данным, сегодня на автодороге Астрахань - Ставрополь произошло столкновение трех автомобилей, в том числе грузовика и автобуса. В результате ДТП, по предварительным данным, шесть несовершеннолетних погибли, двенадцать пассажиров, в том числе восемь несовершеннолетних, доставлены в медицинское учреждение", - рассказали в ГИБДД.-0-