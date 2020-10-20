Шесть недель жесткого карантина обойдутся Ирландии в 1,5 млрд евро

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предстоящие шесть недель общенационального карантина обойдутся Ирландии в 1,5 млрд евро, будет потеряно 150 тыс. рабочих мест. Об этом заявил вице-премьер Ирландии Лео Варадкар, сообщает газета The Irish Times.

Значительная часть расходов придется на финансовую помощь безработным, а также малому и среднему бизнесу. По словам Лео Варадкара, финансирование планируется прежде всего за счет внешних займов. Вице-премьер также добавил, что в долгосрочном плане экономические последствия для страны будут весьма существенными.

Ранее правительство Ирландии приняло решение поднять до максимального уровень эпидемиологической опасности по всей стране, ужесточив карантинные ограничения. Пятый уровень начнет действовать с 21 октября и продлится шесть недель, после чего будет принято решение о дальнейших шагах.

Действующий в Ирландии с 15 сентября национальный план по борьбе с коронавирусной инфекцией предполагает оценку ситуации во всех административных территориях по пятибалльной шкале (от первого, наиболее безопасного, уровня до пятого, предполагающего жесткий карантин). В отличие от режима, действовавшего в Ирландии с марта по май, при нынешнем карантине останутся открытыми детские сады, школы и строительные объекты. Социальная жизнь граждан будет регулироваться согласно модели "социального пузыря", положительно зарекомендовавшей себя в Новой Зеландии. Ирландцам предписано ограничить контакты близким семейным кругом, к которому можно добавить лишь людей, помогающих в уходе за больными, стариками и детьми.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в Ирландии превышает 50,9 тыс. Летальных исходов 1 852.-0-