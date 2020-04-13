Шесть штатов США подготовят план восстановления экономики

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти шести штатов США разработают план подготовки к восстановлению экономики, сообщает ТАСС.

На Атлантическом побережье в шести штатах создадут консультативный орган, кторый сформирует планы по реанимированию экономики после пандемии COVID-19.

Этот вопрос обсуждали во время пресс-конференции в городе Олбани (столица штата Нью-Йорк). Трансляцию пресс-конференции вела телекомпания CNN.

Такие решения "следует принимать, основываясь на научных данных, а не на политических соображениях", отметил в ходе обсуждения губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

"Каждый из губернаторов назначит эксперта в области здравоохранения и эксперта в области экономики, и они разработают для нас рекомендации по поводу того, как действовать в этих обстоятельствах", - заявил Куомо.

Он также отметил, что восстановить экономическую активность необходимо, но делать это надо с умом. В частности, потому, что для всех штатов эта задача новая.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 568 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли почти 23 тыс. человек.