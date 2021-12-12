Шесть случаев заражения "омикроном" выявили в Турции

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12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Турции зарегистрировали шесть случаев заражения "омикрон"-штаммом COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.
Одного зараженного новым вариантом коронавируса обнаружили в Стамбуле, остальных – в Измире. При этом Турция еще в конце ноября из-за распространения нового штамма COVID-19 прекратила авиасообщение со странами юга Африки.
Ранее стало известно, что в Республике Маврикий выявили первые два случая заражения штаммом "омикрон".-0-