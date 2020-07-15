Шесть ввозных случаев заражения коронавирусом выявлено в Китае за сутки

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки в Китае выявили шесть случаев заражения коронавирусом и еще четырех бессимптомных носителей инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

За прошедшие сутки летальных исходов не зафиксировано, 19 человек выписаны из медучреждений. Отмечается, что все новые случаи заболевания COVID-19 являются ввозными. Три из них зафиксированы в Шанхае, по одному - в городе центрального подчинения Чунцин на юго-западе КНР, в северной провинции Шаньси и в юго-западной провинции Юньнань.

В Китае общее количество ввозных случаев коронавируса достигло 1988, при этом 1902 человека выздоровели и выписаны из медучреждений, 86 находятся на лечении. Ни один инфицированный, прибывший в Китай из-за рубежа, не умер.

По последним данным, общее число подтвержденных случаев коронавируса в КНР достигло 83 611, умерли 4634 человека, 78 693 вылечены. В настоящее время число так называемых активных случаев в КНР составляет 284, состояние трех человек оценивается как тяжелое.

С начала апреля власти Китая публикуют отдельную статистику по бессимптомным пациентам: если у человека с положительным результатом теста на коронавирус и отсутствием симптомов заболевания все же проявились характерные признаки (кашель, температура и другие), его учитывают в официальной статистике заразившихся.

За минувшие сутки выявлены четыре человека с положительным результатом теста на коронавирус и отсутствием симптомов, все прибыли из-за рубежа. Под медицинским наблюдением находятся 110 таких пациентов, из них 87 прибыли из-за границы. При этом власти не публикуют общее число бессимптомных случаев, зафиксированных в Китае с начала пандемии.-0-