Шестьдесят пять человек погибли в Ираке в результате протестов

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ираке за три дня протестов погибли 65 человек. Об этом сообщило агентство Reuters .

Ранее поступала информация о 44 погибших.

1 октября в Ираке начались антиправительственные протесты. Вышедшие на улицы Багдада и других городов люди требовали отставки правительства, в некоторых местах, в том числе в столице, мирные демонстрации превратились в столкновения с силовиками. В ночь на 3 октября в Багдаде и городах Эн-Насирия, Эль-Хилла и Эль-Амара был введен комендантский час.

Аналогичные меры по ограничению передвижения людей и транспорта приняты еще в ряде городов. Как заявило командование совместными операциями ВС республики, контроль за безопасностью в Ираке находится под полным контролем.-0-