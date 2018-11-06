Шестеро детей и двое взрослых погибли при пожаре в Кемеровской области

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кемеровской области России произошел пожар в жилом доме, погибли шестеро детей и двое взрослых, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

Инцидент произошел в ночь на 6 ноября в одном из жилых частных домов города Юрга. После ликвидации пожара были обнаружены тела 7 человек, в том числе пятерых детей в возрасте от 2 до 12 лет. Также были госпитализированы 42-летняя женщина и 12-летний мальчик, который позже скончался в больнице.

Причина возгорания и обстоятельства произошедшего выясняются, возбуждено уголовное дело.-0-