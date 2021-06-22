Шестеро французских военных и четыре мирных жителя ранены при атаке боевиков в Мали

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французские военнослужащие, участвующие в операции "Бархан", подверглись в понедельник нападению неизвестных боевиков в Мали, в результате шестеро военных и четверо мирных жителей получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Agence France-Presse (AFP).

"Рано утром автомобиль с террористами-смертниками атаковал автомобиль сил операции "Бархан", которые в тот момент выполняли разведывательную миссию по обеспечению безопасности в окрестностях передовой оперативной базы в Госси. <...> Шесть французских военнослужащих и четыре малийских мирных жителя, в том числе ребенок, получили ранения", - привело AFP заявление французского Генштаба для прессы.

Уточняется, что военные и граждане Мали пострадали, когда автомобиль с террористами взорвался рядом с французским бронетранспортером.

В районе Госси расположена крупная база сил операции "Бархан", откуда ведутся антитеррористические операции вплоть до границы с Буркина-Фасо.

Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж завершает военную операцию "Бархан" в Сахеле, на смену ей придет международный антитеррористический альянс.

В августе 2014 года Франция начала военную операцию "Бархан" для борьбы с исламистскими группировками в Мали, Буркина-Фасо, Мавритании, Нигере и Чаде. Она стала продолжением операции "Сервал", которую французские военные проводили в 2013-2014 годах в Мали. По данным Министерства вооруженных сил Франции, в нынешней кампании задействованы в общей сложности более 5 тыс. человек.-0-