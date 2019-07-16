Шестилетний мальчик побил мировые рекорды по отжиманиям

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестилетний Рахим Куриев из Чечни побил два мировых рекорда, отжавшись 4618 раз, сообщает ТАСС.

Рекорды были зафиксированы в студии ЧГТРК "Грозный" в присутствии главреда Книги рекордов России Станислава Коненко.

Осенью 2018 года шестилетний Рахим Куриев из чеченского села Дуба-Юрт отжался 4105 раз без перерыва за 2 часа 25 минут и побил мировой рекорд. Однако достижение не было принято Книгой рекордов России из-за "незначительных замечаний". Затем мальчик повторил рекорд для комиссии, отжавшись от пола за один подход 3202 раза за 2 часа 30 минут.

Рахим Куриев побил два мировых рекорда - рекорд "наибольшее количество отжиманий от пола за два часа в мире среди мальчиков 6 лет с результатом 4183 повторения" и второй рекорд - "наибольшее количество отжиманий от пола за один подход мальчиками 6 лет с результатом 4618 повторений".-0-