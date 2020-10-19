Шестнадцать человек погибли при взрыве у полицейского управления Афганистана

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 16 человек погибли, еще 90 получили ранения в результате мощного взрыва заминированного автомобиля, который произошел 18 октября близ полицейского управления в городе Чагчаран, административном центре провинции Гор на западе Афганистана, сообщает Синьхуа.

Как сообщает Синьхуа, примерно в 11:45 по местному времени начиненный взрывчаткой автомобиль был подорван у здания полицейского управления провинции. В результате были серьезно повреждены здание и другая постройка, находящаяся рядом.

Несколько человек остаются под завалами обрушившихся зданий, число погибших может возрасти.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.-0-