Шестнадцать человек погибли в ДТП в Нигерии

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 16 человек погибли, семь получили ранения на юге Нигерии - грузовик врезался в толпу на одном из местных рынков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на нигерийскую газету This Day.

Инцидент произошел вечером 31 октября в городе Акунгба штата Ондо. У перевозившего мешки с рисом грузовика с прицепом отказали тормоза, и он въехал на территорию рынка.

Нынешнее ДТП произошло через три дня после того, как в столкновении школьного автобуса и грузовика также на юге Нигерии погиб 21 человек, включая детей и подростков.-0-