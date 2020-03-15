Шиитские политические силы в Ираке одобрили кандидатуру Наима ас-Сухейля на пост премьер-министра

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Ирака Бархам Салех планирует утвердить кандидатуру Наима ас-Сухейля на пост премьер-министра. Об этом сообщил телеканал As Sumaria. Кандидатура уже одобрена парламентским большинством.

Как сообщает портал Mavasin News, Наим ас-Сухейль до сих пор занимал пост заместителя главы президентской администрации. Новый портфель он получит или 15 марта вечером, или 16 марта, когда заканчивается срок, по которому, согласно конституции, президент может назначить нового премьера.

1 февраля президент Ирака утвердил предложенную депутатами от шиитских фракций кандидатуру бывшего министра коммуникаций Мухаммеда Тауфика Алауи на пост премьера и поручил ему сформировать правительство. 1 марта премьер-министр отозвал свою кандидатуру. Причиной стало то, что депутаты парламента Ирака дважды не собрали кворум для вынесения вотума доверия.

Тогда же президент потребовал от политических партий представить ему в течение 15 дней альтернативную кандидатуру. Пока же обязанности главы кабинета продолжает исполнять Адель Абдель Махди, подавший в отставку в ноябре 2019 года.-0-