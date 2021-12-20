Школам Великобритании грозит нехватка персонала из-за омикрон-штамма коронавируса

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Быстрое распространение штамма омикрон в Великобритании вскоре приведет к тому, что большое количество учителей будет вынуждено изолироваться из-за болезни, в результате школам грозит нехватка персонала. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Министр образования Великобритании Надхим Захави обратился к учителям, которые вышли на пенсию, и к тем, кто сменил профессию. Он попросил их временно помочь восполнить пробелы в нехватке учителей, чтобы школьники могли продолжить очное обучение в классах. В правительстве отметили, что даже один день в неделю будет полезен и призвали начать оформление в школы уже сейчас.

Как информирует Reuters, ранее министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что около 60% новых случаев заражения COVID-19 в стране связаны со штаммом омикрон. Это означает, что новый вариант вируса стал доминирующим в регионе. По состоянию на 18 декабря, в Великобритании зарегистрирован 37 101 случай заболевания омикрон-штаммом коронавируса.-0-