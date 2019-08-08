Школьник провел в автобусе девять часов и умер

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Вьетнаме в Ханое шестилетний мальчик умер в автобусе, когда его на девять часов оставили одного, передает https://vnexpress.net/
Ребенок был учащимся международной школы Gateway International School и ехал вместе с другими 12 детьми на уроки в школьном автобусе. По прибытии на место его забыли. Сопровождающий не пересчитал детей.
Днем автобус проверили. Тело мальчика лежало за сиденьем водителя. Пропажу ребенка в школе заметили еще в начале занятий. Но учитель, отвечавший за информирование родителей, находился в отпуске. По словам отца мальчика, в школе ему сказали, что тот проспал в автобусе и его отвезли больницу.
Администрацию школы вызвали в полицию на допрос. Изучаются записи с камер видеонаблюдения.-0-
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