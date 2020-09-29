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29 сентября 2020, 09:26

Школьников в Москве отправят на каникулы с 5 по 18 октября

Фото ТАСС
Фото ТАСС

29 сентября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Школьники в Москве с 5 до 18 октября уйдут на каникулы, говорится в опубликованном 29 сентября указе мэра российской столицы.

"Установить с 5 октября по 18 октября 2020 года включительно каникулы для обучающихся образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы", - говорится в тексте документа.

Как сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, детские сады при этом продолжат работать в обычном режиме. В указе отмечается, что с 5 октября на две недели приостановлено посещение гражданами детских досуговых организаций.-0-

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