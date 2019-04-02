Школьный автобус разбился на западе Германии

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьный автобус попал в ДТП в районе немецкого Падерборна (земля Северный Рейн-Вестфалия), 20 человек получили ранения, сообщает немецкая газета Bild.
Как сообщил представитель местной полиции, автобус съехал с дороги и врезался в дерево. В момент аварии в салоне находились 28 человек. Возраст пострадавших - от 12 до 52 лет. 43-летний водитель автобуса не пострадал.
На месте происшествия работают спасательные службы. Пострадавшие госпитализированы. Причины аварии устанавливаются.-0-
Schwerer Busunfall in Lichtenau-Grundsteinheim am Morgen. 20 Insassen (12-52 Jahre) verletzt, zwei davon schwer. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Sammelstelle für Angehörige im Feuerwehrhaus Grundsteinheim. K13 noch gesperrt. pic.twitter.com/J1eNOSRSal— Polizei NRW PB (@polizei_nrw_pb) 2 апреля 2019 г.
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