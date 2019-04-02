Школьный автобус разбился на западе Германии

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьный автобус попал в ДТП в районе немецкого Падерборна (земля Северный Рейн-Вестфалия), 20 человек получили ранения, сообщает немецкая газета Bild.

Как сообщил представитель местной полиции, автобус съехал с дороги и врезался в дерево. В момент аварии в салоне находились 28 человек. Возраст пострадавших - от 12 до 52 лет. 43-летний водитель автобуса не пострадал.

На месте происшествия работают спасательные службы. Пострадавшие госпитализированы. Причины аварии устанавливаются.-0-