Школьный автобус съехал в кювет в Германии: двое детей погибли, 20 пострадали

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьный автобус съехал в кювет в районе немецкого города Айзенаха (земля Тюрингия). В результате двое детей погибли, 20 пострадали, сообщает немецкая газета Bild.

Авария произошла сегодня около 7.30 по местному времени. Автобус съехал по склону рядом с дорогой, а затем упал в ручей. Изначально сообщалось, что несколько детей получили серьезные ранения. Впоследствии двое из них скончались. Сейчас пострадавшими числятся 20 школьников и водитель автобуса.

Полиция выясняет причины ДТП. Согласно предварительным данным, у водителя был ограниченный обзор из-за густого тумана.

Премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов в своем Twitter выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Еще один несчастный случай со школьным автобусом произошел сегодня утром в Баварии. По невыясненным пока причинам транспортное средство в Траунштайне врезалось в дерево. В результате серьезно пострадал водитель автобуса. Помимо него госпитализированы девять детей, их жизни ничего не угрожает.-0-