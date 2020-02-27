Школы Японии закроются из-за вспышки коронавируса

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал власти префектур закрыть школы по всей стране с 2 марта до конца весенних каникул, сообщает газета The Japan Times.

Предполагается, что это позволит предотвратить распространение коронавируса. Занятия в школах возобновятся с апреля.

По решению местных властей уже закрылись более 1,5 тыс. начальных и средних школ в префектуре Хоккайдо. Также о подобной мере объявило руководство города Осака.

В Японии официально подтверждено более 900 случаев заболевания коронавирусом. Умерли 8 человек. Большинство заразившихся - пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess.-0-