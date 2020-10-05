5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школы Москвы из-за роста заболеваемости COVID-19 переведут на дистанционное обучение. Об этом заявил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк.

Решение по переводу школ в дистанционный режим принимают власти региона, они же и определят точную дату начала дистанционного обучения, уточнил он. По информации министерства, помимо Москвы решения о переводе школьников на дистанционное обучение приняли также власти Ульяновской области и Сахалина.

"Сегодня принято решение пока по трем регионам, но прогнозировать о том, как это будет развиваться дальше, достаточно сложно, потому что мы видим, что ситуация с заболеванием абсолютно различна в разных регионах", - сказал Басюк.

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