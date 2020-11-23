Школы в Польше будут закрыты до католического Рождества

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польские школы останутся закрытыми до католического Рождества, сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Ученики вернутся в них как можно быстрее, но уже после каникул, сообщает "Польское радио".

Матеуш Моравецкий уточнил, что ученики будут учиться дистанционно до 23 декабря.

Правительством Польши были внесены некоторые изменения: сразу после новогодних каникул начнутся зимние каникулы, причем в одинаковый срок для всей Польши - с 4 по 18 января. Раньше они начинались в разные сроки для определенных воеводств. При этом дети останутся дома, потому что в Польше действует запрет на организацию поездок во время зимних каникул.

По словам главы польского правительства, важно, чтобы в это время любые передвижения были сведены к минимуму. "Чтобы не организовывать поездки, не ездить за границу, потому что потом, вероятно, придется отбыть карантин. Нужно сидеть дома, чтобы прервать цепь заражений", - сказал польский премьер. Он подчеркнул: есть вероятность, что 18 января в Польшу будут первые поставки вакцин.

21 ноября Моравецкий объявил, что рестораны, фитнес-клубы, кинотеатры и театры будут закрыты до 27 декабря. При этом с 28 ноября будут открыты магазины одежды в торговых центрах, они будут работать с соблюдением санитарных норм. В связи с этим рестораторы призвали правительство Польши к последовательности в применении ограничений. "В наших ресторанах можно заразиться, а в торговых центрах - нет. Мы не понимаем этой логики и не сможем ее понять, - отметил Кшиштоф Худерский из Тарновской ассоциации рестораторов. - Декабрь приносит гастрономии 25% годовой прибыли, потому что на этот период выпадают праздники: Сочельник, Новый год. Это действительно сильный удар по гастрономии".

Как сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, введение дальнейших ограничений зависит от роста новых случаев коронавирусной инфекции. Если их будет меньше 19 тыс. в сутки, то можно будет вернуться к делению на зоны: красная, зеленая и желтая. Однако Адам Недзельский также признал, что если суточная норма новых инфицирований к концу года превысит 27 тыс., то может быть введен национальный карантин.

Вся Польша была внесена в красную зону 24 октября. Тогда же гастрономические заведения были закрыты, они могут только продавать еду на вынос.

22 ноября Министерство здравоохранения Польши сообщило о 18 467 новых случаях коронавирусной инфекции, за сутки умерли 330 инфицированных, выздоровели 16 896 человек. За все время в Польше коронавирусом заразились 861 331 человек, скончались 13 618 больных COVID-19.-0-