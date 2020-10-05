Школы в России из-за роста заболеваемости COVID-19 точечно переводят на дистанционное обучение

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России из-за COVID-19 занятия приостановлены лишь в 0,3% школ в рамках точечных мер, применяемых регионами, сообщается на официальном сайте Минпросвещения РФ.

"По информации регионов, в настоящее время занятия приостановлены лишь в около 0,3% школ в рамках точечных мер, применяемых регионами в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения", - говорится в сообщении.

Образовательная система Москвы, в частности, находится на плановых каникулах, и сведений об иных решениях не поступало, отметили в Минпросвещения РФ.

Сегодня СМИ сообщили, что школы Москвы из-за роста заболеваемости COVID-19 переведут на дистанционное обучение. Также появилась информация, что помимо Москвы решения о переводе школьников на дистанционное обучение приняли власти Ульяновской области и Сахалина.

Министерство просвещения опровергло эту информацию. "В настоящее время образовательный процесс обеспечивается во всех регионах страны, и распространяемая в СМИ информация о якобы принятых решениях о переходе на дистанционное обучение в масштабах целого региона не соответствует действительности", - говорится в сообщении ведомства.-0-