Шквалистый ветер оставил без электричества 25 тыс. жителей Литвы

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вечером 13 июня по нескольким районам Литвы пронесся шквалистый ветер с ливнями и градом. Из-за бури без электричества остались тысячи потребителей по всей стране, пишет литовский новостной портал DELFI.

Как рассказали в литовской компании по распределению электроэнергии и газа Energijos Skirstymo Operatorius (ESO), всего в результате стихии электричества были лишены 25 тыс. человек. По состоянию на утро 14 июня без света остаются около 5 тыс. потребителей. В основном это жители удаленных районов - сельской местности и хуторов.

Из-за сильного ветра с ливнями и градом в ряде районов повалены деревья, разрушены остановки, повреждены автомобили. Люди при этом не пострадали.

Шквалистый ветер с градом обрушился на Литву на фоне аномальной жары. 12 июня в Кайшядорисе было 35,7 градуса - это самая высокая температура в июне за всю историю метеонаблюдений в Литве. Прежний июньский температурный пик в 2016 году составлял 35,4 градуса. Как сообщалось ранее, в Литве из-за жары ограничивается скорость движения поездов, пассажирам рекомендовано учесть возможные опоздания.-0-