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30 декабря 2020, 16:11

Сход оползня в Норвегии: 10 человек пострадали, 26 пропали без вести

Фото Reuters
Фото Reuters

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десять человек пострадали и 26 пропали без вести в результате схода оползня на юге Норвегии, сообщает Reuters.

Оползень обрушился на жилой район в коммуне Еррум, примерно в 30 км к северу от столицы Осло. По данным полиции, оползнем снесено более десятка зданий. На фото, сделанном спасателями с вертолета, виден большой кратер с разрушенными зданиями на дне.

Мэр Еррума Андерс Остенсен сообщил, что около 500 человек были эвакуированы из близлежащих домов. На месте происшествия работают спасатели. Известно, что один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Отмечается, что на юге Норвегии в последние дни выпало большое количество осадков, что, возможно, и привело к сдвигу глинистой почвы, преобладающей в этом районе.-0-

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