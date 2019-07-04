Шойгу назвал основную причину ЧП на глубоководном аппарате

4 июля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Пожар в аккумуляторном отсеке стал основной причиной ЧП с глубоководным аппаратом, в результате которого погибли 14 подводников. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину.
"Установлена основная причина происшествия - это пожар в аккумуляторном отсеке", - приводятся слова Сергея Шойгу на сайте Кремля. По словам министра, далее пожар получил распространение. Министр доложил Владимиру Путину о том, что поврежденный пожаром глубоководный аппарат ВМФ подлежит восстановлению. "Первая оценка - ремонт возможен. В нашем случае не просто возможен, а обязателен", - сказал Сергей Шойгу. Он уточнил, что сейчас оцениваются сроки, в которые можно будет выполнить эти работы.
По словам министра, ядерная энергетическая установка на пострадавшем от пожара подводном аппарате полностью изолирована и в рабочем состоянии.
Во время встречи с Сергеем Шойгу Владимир Путин поручил представить экипаж пострадавшего от пожара глубоководного аппарата ВМФ к государственным наградам.
Как сообщалось ранее, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, во время проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения, семеро из погибших были капитанами 1-го ранга, трое - капитанами 2-го ранга, двое являлись героями России.-0-
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