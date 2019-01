Шоколадная река разлилась на трассе в Аризоне

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На одной из трасс Аризоны перевернулся грузовик с цистерной, в которой перевозили более 13 тыс. л шоколада. Из-за этого дорога превратилась в шоколадную реку, сообщает американская ежедневная газета The State.

Авария произошла на автомагистрали рядом с городом Флагстафф. Как уточнили представители Департамента общественной безопасности штата Аризона, грузовик перевозил в цистерне тысячи литров шоколада, нагретого до 50 градусов. "Это будет приятная уборка!" - отметили в "Твиттере" ведомства. Любители шоколада в соцсети самоотверженно предложили помочь с ликвидацией аварии.

There is a river of chocolate blocking/flowing in the westbound lanes of I-40 at milepost 211, east of Flagstaff. A tanker truck carrying 40-thousand gallons of liquid chocolate rolled over. This will be a sweet cleanup! pic.twitter.com/G03eVdNQZD