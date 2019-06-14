ШОС может стать платформой для построения многополярного мира - Жээнбеков

14 июня, Бишкек /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Шанхайская организация сотрудничества может стать платформой для построения многополярного мира. Об этом сегодня в Бишкеке на заседании Совета глав государств ШОС заявил Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, передает корреспондент БЕЛТА.
Президент Кыргызстана отметил, что на встрече глав государств в узком составе лидеры стран - членов ШОС обменялись мнениями по актуальным вопросам деятельности организации и международной повестки дня. "В условиях меняющейся международной обстановки ШОС демонстрирует мировому сообществу новый формат международного взаимодействия. Открытость организации делает ее привлекательной", - сказал он.
Сооронбай Жээнбеков также рассказал о событиях, произошедших во время председательства Кыргызстана в ШОС, по всем направлениям деятельности организации и озвучил ряд предложений.
Президент Кыргызстана акцентировал внимание на вопросах обеспечения региональной безопасности, дальнейшего развития международного сотрудничества, углубления совместной работы в сферах борьбы с экономическими преступлениями, обеспечения информационной безопасности, продвижения цифровизации и взаимодействия в логистике.
Он также обратил внимание на важность углубления банковского и делового сотрудничества, в том числе в вопросе перехода на расчеты в национальных валютах, поощрения бизнес-контактов, создания региональных производственных цепочек, сотрудничества в АПК. "Зеленая экономика является приоритетным направлением нашей совместной деятельности", - сказал Президент.
Отдельным блоком в ШОС выступает сотрудничество в области культурно-гуманитарных связей и туризма.-0-
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