ШОС может стать платформой для построения многополярного мира - Жээнбеков

14 июня, Бишкек /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Шанхайская организация сотрудничества может стать платформой для построения многополярного мира. Об этом сегодня в Бишкеке на заседании Совета глав государств ШОС заявил Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент Кыргызстана отметил, что на встрече глав государств в узком составе лидеры стран - членов ШОС обменялись мнениями по актуальным вопросам деятельности организации и международной повестки дня. "В условиях меняющейся международной обстановки ШОС демонстрирует мировому сообществу новый формат международного взаимодействия. Открытость организации делает ее привлекательной", - сказал он.

Сооронбай Жээнбеков также рассказал о событиях, произошедших во время председательства Кыргызстана в ШОС, по всем направлениям деятельности организации и озвучил ряд предложений.

Президент Кыргызстана акцентировал внимание на вопросах обеспечения региональной безопасности, дальнейшего развития международного сотрудничества, углубления совместной работы в сферах борьбы с экономическими преступлениями, обеспечения информационной безопасности, продвижения цифровизации и взаимодействия в логистике.

Он также обратил внимание на важность углубления банковского и делового сотрудничества, в том числе в вопросе перехода на расчеты в национальных валютах, поощрения бизнес-контактов, создания региональных производственных цепочек, сотрудничества в АПК. "Зеленая экономика является приоритетным направлением нашей совместной деятельности", - сказал Президент.

Отдельным блоком в ШОС выступает сотрудничество в области культурно-гуманитарных связей и туризма.-0-