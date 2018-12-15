Шотландец упал с рождественской елки и разбился

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В шотландском городе Керколди 50-летний местный житель погиб, упав с четырехметровой рождественской елки, установленной рядом с городской мэрией, сообщает издание The Guardian.
Мужчину обнаружили выходившие из ночного клуба посетители.
Мужчина забрался на верхушку четырехметровой ели и упал оттуда на газон. Его доставили в больницу, где он позднее скончался.
Обстоятельства инцидента уточняет полиция.-0-
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