Шотландец упал с рождественской елки и разбился

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В шотландском городе Керколди 50-летний местный житель погиб, упав с четырехметровой рождественской елки, установленной рядом с городской мэрией, сообщает издание The Guardian.

Мужчину обнаружили выходившие из ночного клуба посетители.

Мужчина забрался на верхушку четырехметровой ели и упал оттуда на газон. Его доставили в больницу, где он позднее скончался.

Обстоятельства инцидента уточняет полиция.-0-