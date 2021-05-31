Шпионский скандал: Дания помогала США собирать данные о европейских чиновниках

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Секретная служба Дании помогала США шпионить за европейскими политиками, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, с 2012 по 2014 год. Об этом сообщает BBC со ссылкой на датские СМИ.

Согласно сообщению датской телекомпании Danmarks Radio, Служба военной разведки (FE) сотрудничала с Агентством национальной безопасности США (NSA) для сбора информации. Согласно отчету, разведданные были собраны и о других официальных лицах из Германии, Франции, Швеции и Норвегии.

Похожие обвинения были озвучены и в 2013 году, когда Эдвард Сноуден, бывший сотрудник ЦРУ США, обнародовал информацию о прослушке NSA телефона канцлера Германии. Когда были выдвинуты эти обвинения, Белый дом не дал прямого опровержения, но сказал, что телефон Меркель не прослушивался в то время и не будет прослушиваться в будущем.

В новом отчете, представленном нескольким европейским информационным агентствам, говорится, что NSA получило доступ к текстовым сообщениям и телефонным разговорам ряда известных лиц. Отчет следует за расследованием, проведенным телекомпанией, включавшим интервью с девятью источниками, в котором утверждается, что они имели доступ к секретной информации FE.

Как стало известно, прослушивали не только канцлера Германии, но и тогда действующего министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и лидера оппозиции Пера Штайнбрука.

Ни Служба военной разведки, ни NSA пока не комментируют последние сообщения.

В 2013 году Сноуден передал информацию в средства массовой информации о широкомасштабном слежении за интернетом и телефонами со стороны американской разведки. Затем США обвинили его в краже государственной собственности, несанкционированной передаче информации национальной обороны и умышленной передаче секретных разведывательных данных. Сноуден в целях своей безопасности даже обращался за убежищем в России.

До того, как он представил доказательства, высшие должностные лица американской разведки публично настаивали на том, что NSA никогда сознательно не собирало данные из частных телефонных разговоров.-0-