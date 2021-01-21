Шри-Ланка открыла границы для туристов со всего мира

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шри-Ланка полностью открыла свои границы для туристов из всех стран, сообщает портал Adaderana.

Местные власти приняли меры, чтобы обеспечить все условия для безопасности как путешественников, так и местных жителей.

Туристы не будут подвергаться обязательному карантину, но должны будут оставаться в специальном сертифицированном отеле на протяжении первых 14 дней после своего прибытия. В отеле посетители смогут пользоваться всеми удобствами, включая бассейны, спа, тренажерный зал. Для размещения путешественников выделено около 180 гостиниц в 14 туристических зонах.

По данным агентства Associated Press, туристы должны будут сдать тест на коронавирус в своей стране за 72 часа до вылета и повторный тест на седьмой день после прибытия. Синьхуа сообщает, что путешественникам придется приобрести страховку и самостоятельно оплачивать тестирование.

Туристическая отрасль, которая обеспечивает около 5% ВВП страны, сильно пострадала из-за пандемии, так как границы Шри-Ланки были закрыты еще в марте 2020 года.-0-