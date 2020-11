Штаб Байдена направил запрос в профильное управление о признании его избранным президентом

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители штаба демократа Джозефа Байдена направили запрос о признании его избранным президентом США в надзорное управление в американской администрации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

Телеканал приводит заявление представителя демократа, которое поступило в Управление общих служб США. В документе говорится, что победа Джо Байдена на выборах получила независимое подтверждение. В штабе демократа рассчитывают, что руководство указанного ведомства безотлагательно признает Джо Байдена и Камалу Харрис избранными президентом и вице-президентом.

"Национальная безопасность и экономические интересы США зависят от того, продемонстрирует ли федеральное правительство ясно и без промедления готовность выполнить волю американского народа и осуществить гладкую и спокойную передачу власти", - говорится в запросе. Указанное управление, в частности, следит за тем, чтобы средства американских налогоплательщиков расходовались надлежащим образом. Официальное признание Байдена избранным президентом необходимо для того, чтобы управление выделило средства на формирование новой администрации, главой которой, как предполагается, будет демократ.

При этом газета Politico привела заявление директора надзорного управления Эмили Мерфи. Она отметила, что Байден пока не признан избранным президентом.

Как сообщило агентство Associated Press, администрацию действующего президента США Дональда Трампа призвали готовиться к передаче власти бывшие официальные лица из числа демократов и республиканцев.

В США 3 ноября прошли всеобщие выборы. Согласно прогнозам телеканалов CNN, NBC, Fox News, газеты The New York Times и агентства Associated Press, Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Демократ объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражения, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Действующий американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.-0-