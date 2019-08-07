Штаб экс-президента Кыргызстана заявляет о продолжении сопротивления спецназу

7 августа, Бишкек /БЕЛТА - ТАСС/. Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев продолжает оказывать сопротивление бойцам спецназа, которые проводят операцию по его задержанию в селе Кой-Таш Чуйской области. Об этом ТАСС сообщили в штабе бывшего главы государства, где ранее заявляли о его задержании.

"Спецназ смог пройти на территорию резиденции Атамбаева и приблизиться к дому, где находится экс-президент, который продолжает оказывать сопротивление", - заявил представитель штаба. По его словам, пока нет полной картины происходящего, поскольку спецназ никого не подпускает к дому, откуда продолжают звучать выстрелы.

Спецназ несколько часов назад предпринял попытку задержания Атамбаева. По одним данным, операция прошла успешно и он был схвачен, по другим сведениям - противостояние продолжается. В Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана заявили, что операция продолжается.-0-

В доме экс-президента Кыргызстана Атамбаева произошла стрельба Как сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области, из дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева поступил звонок в милицию. "На место выехала следственно-оперативная группа ГУВД Чуйской области. Дополнительная информация будет дана позже", - отметили в ГУВД.