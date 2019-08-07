Штаб экс-президента Кыргызстана заявляет о продолжении сопротивления спецназу

7 августа, Бишкек /БЕЛТА - ТАСС/. Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев продолжает оказывать сопротивление бойцам спецназа, которые проводят операцию по его задержанию в селе Кой-Таш Чуйской области. Об этом ТАСС сообщили в штабе бывшего главы государства, где ранее заявляли о его задержании.
"Спецназ смог пройти на территорию резиденции Атамбаева и приблизиться к дому, где находится экс-президент, который продолжает оказывать сопротивление", - заявил представитель штаба. По его словам, пока нет полной картины происходящего, поскольку спецназ никого не подпускает к дому, откуда продолжают звучать выстрелы.
Спецназ несколько часов назад предпринял попытку задержания Атамбаева. По одним данным, операция прошла успешно и он был схвачен, по другим сведениям - противостояние продолжается. В Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана заявили, что операция продолжается.-0-
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