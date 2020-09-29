Штаб Трампа заявил об отказе Байдена провериться на скрытые средства связи перед дебатами

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Избирательный штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена сначала согласился, а потом отклонил предложение республиканца Дональда Трампа проверить наличие электронных устройств в ушах участников первых теледебатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

Представитель избирательной кампании бывшего вице-президента США Кейт Бедингфилд назвала предложение по поводу электронных наушников абсурдным. "Естественно, он [Байден] не пользуется ушным устройством связи, а мы никогда не просили о дополнительных перерывах", - добавила она.

Трансляцию теледебатов, которые будут проходить в актовом зале университета Case Western Reserve в Кливленде (штат Огайо), будут вести все крупнейшие американские телекомпании в течение полутора часов без перерыва на рекламу. Теледебаты разбиты на шесть сегментов продолжительностью 15 минут, каждый сегмент будет начинаться с вопроса ведущего - журналиста компании Fox News.

Вторые дебаты Трампа и Байдена пройдут 15 октября в Майами (штат Флорида), третьи - 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси).

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса Соединенных Штатов, губернаторы 13 штатов и территорий.-0-