Штаб Трампа запросил пересчет бюллетеней в двух округах Висконсина

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа перевел $3 млн властям штата Висконсин для пересчета голосов в двух его округах. Такая информация содержится в заявлении избирательной кампании республиканца, сообщает ТАСС.

Речь идет об округах Милуоки и Дейн. "Эти два округа были выбраны потому, что там происходили худшие нарушения. Предвыборная кампания Дональда Трампа перевела $3 млн Висконсину, чтобы покрыть предполагаемые издержки при пересчете", - сказано в документе.

В штабе Трампа также отметили, что сегодня подадут официальную петицию с требованием пересчета голосов.-0-