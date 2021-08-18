Штамм дельта "обгоняет" реагирование на него служб здравоохранения - ВОЗ

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отличающийся высокой заразностью штамм дельта коронавируса SARS-CoV-2 распространяется быстрее, чем "коллективное реагирование" на него служб здравоохранения в странах. Об этом на брифинге в Женеве заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, сообщает ТАСС."Дельта продолжает обгонять наше коллективное реагирование", - сказал он, добавив, что в каждой стране горячие точки госпитализации и смертности возникают там, где низкий уровень вакцинации и принимаются недостаточные меры в сфере общественного здравоохранения.Глава ВОЗ подчеркнул, что решение проблемы штамма дельта и других опасных штаммов имеется: для этого необходимо быстро увеличить масштабы тестирования на коронавирус, обеспечить больницы достаточным количеством кислорода, лечебных материалов, вакцин и индивидуальных средств защиты для медицинского персонала, а также расширить исследования, касающиеся разработки новых инструментов борьбы с пандемией. По словам гендиректора, в настоящее время "75% всех вакцин использовано всего в 10 странах, тогда как государства с низкими доходами едва вакцинировали 2% своего населения".Глава ВОЗ напомнил о своем призыве к мировому сообществу установить до конца сентября мораторий на бустерную вакцинацию. По его словам, это позволило бы "защитить наиболее уязвимых людей, прежде чем будут сделаны бустерные прививки". Также глава ВОЗ добавил, что в условиях продолжающейся мутации коронавируса во взаимозависимом мире следует обеспечить равный доступ к иммунизации, а не "фокусировать внимание на узких националистических целях".-0-