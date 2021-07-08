Штамм "Дельта" стал доминирующим в США

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Дельта-мутация" впервые стала доминирующим штаммом коронавируса в США, на нее приходится 51,7% заболеваний. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Как и предсказывали представители здравоохранения, "Дельта-штамм" быстро обогнал "Альфа-мутацию", распространившуюся по США этой весной. По данным ЦКПЗ, "Альфа-мутация" коронавируса, впервые обнаруженная в Великобритании в 2021 году, в настоящее время составляет лишь 28,7% случаев заражения в США.

В целом среднее число новых случаев заражения вирусом и случаев смерти по стране, а также количество госпитализаций значительно ниже разрушительных пиков во время предыдущих всплесков.

Однако исследования показывают, что однократная вакцинация по схеме из двух доз обеспечивает лишь слабую защиту от "Дельта-штамма", и эксперты в области общественного здравоохранения призывают американцев как можно скорее пройти полную вакцинацию.

По состоянию на 7 июля 67,2% взрослых в Соединенных Штатах получили хотя бы одну дозу вакцины, а 58,4% были полностью вакцинированы. Тем не менее охват вакцинацией остается крайне неравномерным как в Соединенных Штатах, так и во всем мире, и эксперты в области общественного здравоохранения говорят, что "Дельта-штамм" представляет собой серьезную угрозу для невакцинированного населения.

Несмотря на распространение "Дельта-штамма", в стране в течение почти месяца в среднем регистрируется менее 15 тыс. новых случаев коронавируса в день, что является самым низким уровнем с тех пор, как тестирование стало широко доступным.

Однако в последние дни среднее число новых случаев заболевания начало немного расти по всей стране, в основном за счет локальных вспышек в местах с низким уровнем вакцинации, включая некоторые районы Миссури, Арканзаса и Невады.-0-