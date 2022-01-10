Штамм "дельтакрон" может иметь лабораторное происхождение - ученые

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обнаруженный недавно на Кипре новый вариант коронавируса, соединивший мутации дельта- и омикрон-штаммов, может иметь лабораторное происхождение, сообщает РИА Новости.

О появлении нового штамма COVID-19 стало известно 8 января. Профессор Леонтиос Кострикис, глава лаборатории биотехнологий и молекулярной вирусологии Университета Кипра, заявил, что в 25 образцах биоматериала, полученных у 11 госпитализированных и 14 амбулаторных пациентов с положительным тестом на COVID-19, выявили коронавирус с мутациями как дельта-, так и омикрон-штамма.

Генетик из США Дмитрий Прусс, в свою очередь, выразил предположение, что новый штамм может иметь лабораторное происхождение: то есть, он мог появиться в результате загрязнения.

С ним согласны и другие специалисты. В частности, Том Пикок, генетик из Imperial College в Великобритании, один из открывателей "омикрона", написал в Twitter, что "кипрский "дельтакрон" - совершенно очевидно контаминация, поскольку последовательности не образуют кластер на эволюционном дереве". Генетик из Израиля Шай Фляйшон считает, что все образцы "дельтакрона" - не связанные между собой разновидности "дельты".-0-