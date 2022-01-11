Штамм омикрон стал преобладающим в Бразилии

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Штамм омикрон коронавирусной инфекции, по заявлению министра здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога, стал преобладающим в этой стране, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию в газете Folha de S.Paulo.

Чиновник отметил увеличение числа случаев заражения штаммом омикрон, но, как ожидается, это не повлияет на показатели госпитализации и смертности благодаря проводимой в стране прививочной кампании.

Первый случай заражения омикроном в Бразилии зарегистрировали в конце ноября. В начале января стало известно о первом летальном исходе из-за инфицирования. Согласно статистике лабораторных исследований, на штамм приходится более 92% новых положительных результатов диагностики.

С начала пандемии и по состоянию на 22 декабря в стране выявлено свыше 22,2 млн случаев ковида, из которых свыше 618 тыс. завершились летальным исходом. Более актуальная статистика не публиковалась из-за хакерской атаки на сервисы Минздрава в начале декабря. За минувшие сутки выявлено почти 34,8 тыс. новых положительных результатов диагностики.-0-