Штат Вашингтон вводит обязательный масочный режим для мероприятий на открытом воздухе

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти штата Вашингтон вводят с 13 сентября обязательный масочный режим при проведении мероприятий на открытом воздухе с участием более 500 человек из-за роста заболеваемости коронавирусом в штате, сообщает газета The Hill.

Губернатор Джей Инсли объявил, что масочный режим коснется как вакцинированных, так и непривитых людей.

"Сегодня я объявил, что, начиная с 13 сентября, на крупных мероприятиях на открытом воздухе с участием 500 и более человек потребуется обязательное ношение маски", - написал губернатор в Twitter.

На организованной в тот же день пресс-конференции Инсли сообщил, что только в четверг в штате было зарегистрировано более 4,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 59 инфицированных скончались. Он призвал жителей штата к скорейшему прохождению вакцинации в целях защиты не только своего здоровья, но и здоровья окружающих.

"Дело в том, что, когда вы принимаете решение не вакцинироваться, речь идет не только о вашем здоровье, но и о здоровье всех, кто вас окружает. Поэтому мы призываем людей чуть поменьше думать о себе и чуть побольше - о нас", - сказал Инсли.

По данным Университета Джона Хопкинса, в штате было зарегистрировано более 590 тыс. случаев заражения коронавирусом с начала пандемии, почти 6,8 тыс. человек умерли.-0-