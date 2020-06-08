Шторм Cristobal обрушился на побережье Луизианы и Флориды

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сформировавшийся в Мексиканском заливе тропический шторм Cristobal достиг побережья американских штатов Луизиана и Флорида, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Шторм грозит подтоплениями в районах устья реки Миссисипи, города Морган-Сити в Луизиане и округа Уолтон во Флориде. В районе Нового Орлеана объявлена добровольная эвакуация.

Как сообщил 6 июня телеканал Televisa со ссылкой на данные властей региона, не менее 1,7 тыс. жителей мексиканского штата Юкатан были эвакуированы из районов, пострадавших от удара тропического шторма. Сейчас Cristobal находится в 100 км южнее Нового Орлеана. Максимальная скорость ветра в пределах атмосферного явления превышает 23,8 м/с.

Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.-0-