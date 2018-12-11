Шторм "Диего" в США унес жизни четырех человек

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снежный шторм "Диего", обрушившийся на США в минувшие выходные, унес жизни четырех жителей штата Северная Каролина. Об этом сообщает телеканал "МИР 24".

Сильный снегопад, сопровождавшийся ледяным дождем, вызвал ряд дорожно-транспортных происшествий, нарушил авиасообщение. Наблюдались перебои с электроснабжением. В Северной Каролине высота снежного покрова местами достигла 50 см.

В настоящее время штат по-прежнему пребывает во власти снежного шторма. Во многих учебных заведениях отменены занятия, часть предприятий временно приостановила работу. Местные власти призывают население по возможности не выходить из дома.

Сильные снегопады также зафиксированы в американском штате Вирджиния.-0-