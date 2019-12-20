Шторм "Эльза" оставил без света 140 тыс. домов во Франции

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шторм "Эльза", сопровождавшийся сильным ветром, пронесся рано утром сегодня по региону Овернь - Рона - Альпы (Франция). В результате без электричества остались около 140 тыс. домов, сообщает французский телеканал BFM.

Больше всего из-за непогоды пострадали департаменты Рона и Луара (Франция). Уточняется, что в коммуне Сент-Этьен сегодня в 6.30 по местному времени были зарегистрированы порывы ветра скоростью 41 м/с. Во многих населенных пунктах дороги завалены упавшими деревьями и сломанными рекламными щитами. Сообщается также о многочисленных повреждениях крыш жилых домов. О погибших и пострадавших информация не поступала.

Работники компании-оператора энергосетей Enedis мобилизованы для устранения неполадок.

В 23 департаментах Франции на сегодня объявлено оранжевое предупреждение - возможны ливни и сильные ветры. Синоптики советуют жителям региона избегать нахождения под деревьями, а также по возможности не покидать свои дома.-0-